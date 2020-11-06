شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يستخدم شاكوش وزرادية ليأكل الكيك ويعلق: "وحشة أوى".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد حلمي مشاركاته المستمرة عبر السوشيال ميديا، حيث ظهر أثناء تناوله الكيك مستخدما شوكة وشاكوش ليقوم بقطعها ويناولها بالزرادية، قائلاً: "كرهت الكيك، كل ده عشان أكل حتة كيك.. وحشة أوى".

ونشر أحمد حلمى، عبر حسابه بموقع تويتر، فيديو أثناء تناوله الكيك، وعلق قائلاً: "أمنيه حياتى إن الكورونا تنتهي عشان موضوع الكيك ده ينتهي معاها".





وكان أحمد حلمى هنأ زوجته منى زكى على عرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" فى دور السينما، متمنيا لهم النجاح، وأن ينال الفيلم إعجاب الجماهير، قائلا عبر حسابه على تويتر: "النهاردة أول يوم لعرض فيلم الصندوق الأسود.. مبروك يا منى يا زكى ومبروك يا محمد يا فراج ومبروك ياخاطر من غير يا مصطفى.. بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله الفيلم يعجب الناس ويكسر الدنيا".

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جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمى قدم آخر أعماله فيلم "خيال مآتة"، وحقق نجاحاً ملحوظاً فى السينمات، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.