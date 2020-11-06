شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2021 دراما بكل الألوان الوطنية والتاريخية والصعيدية والاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأسابيع الماضية اتضاح الرؤية لشكل موسم دراما رمضان 2021 بعدما استقر صناع الدراما على أعمالهم الجديدة والتعاقد مع مؤلفيها ومخرجيها، بعد التعاقد مبكراً على النجم الذى يقوم ببطولة العمل، وبالنظر إلى الأعمال التي تم الإعلان عنها فهى تبشر بموسم رمضاني من العيار الثقيل لا سيما بسبب اجتماع النجوم فى المسلسلات، وكذلك التنوع الكبير في الموضوعات المطروحة.

وسيكون المشاهد على موعد مع كوكتيل متنوع من المسلسلات خلال شهر رمضان المقبل، ما بين الوطنى الحربى والوطنى المخابراتى والاجتماعي والصعيدي والشعبى والدراما، حيث تم الكشف عن طبيعة الموضوعات المقدمة في العديد من المسلسلات، والبعض الآخر ما زال معالمه لم تتضح بشكل كامل.

ويأتي في مقدم الأعمال المرتقبة في رمضان المقبل "الاختيار 2" وهو العمل الوطني الذي يجمع بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى وسيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك في بطولته إياد نصار، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولى، محمد فراج، محمد علاء، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

"هجمة مرتدة" أيضاً من المسلسلات الوطنية المقرر عرضها في رمضان 2021، حيث إنه مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، وتم تأجيله من العام الماضى، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم وماجدة زكى والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

من الأعمال الاجتماعية في رمضان المقبل "نجيب ذكى ذركش" الذى انطلق تصويره الشهر الماضى كأول أعمال دراما رمضان في مواقع التصوير، ويعيد النجم الكبير يحيى الفخرانى إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب عامين، وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعى، ويشارك في بطولته أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

أما بالنسبة للصعيدي فتشهد دراما رمضان رمضان هذا العام كثافة في هذه النوعية بـ 3 مسلسلات دفعة واحدة الأول هو "نسل الأغراب" الذى يجمع بين النجمين أحمد السقا وأمير كرارة بتوقيع محمد سامى مؤلفاً ومخرجاً الذى استقر على الفنانين المشاركين في البطولة وهم مى عمر، أحمد السعدنى، فردوس عبد الحميد، نرمين الفقى، وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش وعماد زيادة اضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

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وكذلك محمد رمضان يدخل دراما رمضان 2021 بمسلسل صعيدى وهو "موسى" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة ويشارك في بطولته سمية الخشاب وسيد رجب وصبرى فواز ورياض الخولى وعارفة عبد الرسول، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، ولأول مرة قرر النجم محمد إمام تقديم الدراما الصعيدية في مسلسله الجديد الذى يعمل على التحضير له مع المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل.

وتشهد دراما رمضان 2021 عودة الدراما التاريخية مرة أخرى في مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، ويعد العمل الفرعونى الأول الذى يتم إنتاجه منذ سنوات طويلة، وهو بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد فراج وتجري الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الفترة القادمة، ومن تأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوى.

ويعرض في رمضان 2021 أيضاً مسلسل "القاهرة كابول" الذى يعد مزيجاً بين الدراما الاجتماعية والبوليسية، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، وبطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، سارة نخلة، رشدي الشامي، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم أحمد رزق.

وتشهد دراما رمضان 2021 تقديم مسلسل "بين السما والأرض" المأخوذ عن قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل ومرشح لبطولته عدد كبير من الفنانين مثل هانى سلامة وليلى علوى، وفي الدراما الشعبية يقدم النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد مسلسل بعنوان "عش الدبابير" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل.

كما يوجد أكثر من مسلسل آخر يتم التحضير لتصويره وعرضه في شهر رمضان المقبل ولكن لم تتضح معالمهم والموضوعات التي يتم مناقشتها بشكل كبير، مثل مسلسل "دهب" بطولة نيللى كريم وتأليف مدحت العدل وإخراج هانى خليفة، وكذلك مسلسل يسرا الجديد الذى لم يتم الاستقرار على اسمه وهو تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

أيضاً مسلسل "دم غزل" بطولة غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل وتأليف إياد عبد المجيد وإخراج محمد أسامة، ومسلسل دينا الشربينى الجديد الذى لم يكتمل تفاصيله حتى الآن، هذا بالإضافة إلى الأعمال الكوميدية التي لم يتم حسم أمرها حتى الآن والإعلان عنها.