شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد عبد العظيم للشامتين فى إصابة الفنانين بكورونا: كمية تعليقات مرعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الفنان محمد عبد العظيم كل التعليقات الذى شعر فيها بشماتة البعض، على السوشيال ميديا بعد إصابة عدد من الفنانين مؤخراً بفيروس كورونا، حيث كتب من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: "كمية التعليقات اللى فيها شماتة وتمنى الموت والجحيم للفنانين اللى أصيبوا بكورونا مرعبة، وكل من هب ودب داخل يصب حقده وسواد روحه بتعليق مدعم بآية قرآنية مش فى موضعها، وفى الغالب هو مش فاهم معناها أو عاملها كوبي بوست من اللى قبله".

واستكمل عبد العظيم: "ياريت تدعى للناس بالهداية والشفا يمكن ربنا يغفر لك لحسن نيتك ويجازيك خير زى ما اتمنيته لغيرك".



الفنان محمد عبد العظيم

من ناحية أخرى نفى الفنان حسن أبو الروس شائعات إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أكد فيها على أنه بصحة جيدة ولا صحة لكل ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا، وأضاف: "عملت مسحة طبية وطلعت سلبية، واتأكدت بعدها إنى بخير تماماً، خاصة أن ماكانش في أعراض بس حبيت أتأكد من خلال اجراء المسحة".

Advertisements

من ناحية أخرى كشف الفنان أحمد داود حقيقة إصابته وزوجته الفنانة علا رشدى بفيروس كورونا، بعد إعلان عدد من الفنانين إصابتهم بالفيروس، وكتب داود فى تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "مستغرب جدًا من الأخبار المنتشرة بتأكيد خبر إصابتى أنا وعلا بكورونا".

وأضاف أحمد داود، فى تعليقه على الأخبار المتعلقة بإصابته وزوجته بالفيروس التاجى: "إذا كان احنا لسه مش متأكدين.. حضرتك عرفت منين؟ عيب على كل اللى نشر الخبر من غير ما يتأكد".

كما كشفت الفنانة زينب غريب بالأمس عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حينما أعلنت عن ذلك بكتابة: "أي حد تم التعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"، وذلك بعدما أعلنت أن اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.