شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يلتزم بالكمامة للحماية من كورونا أثناء التنزه فى نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التزام الممثل العالمي الأسترالي هيو جاكمان بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك أثناء التنزه بمفرده في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشوهد نجم The Greatest Showmanفي نيويورك خلال نزهة فردية، حيث ارتدى سويت شرت أسود أنيق وبنطلونًا بني اللون، وحذاءً رياضيًا أزرق، وقناعًا أسود أنيقًا للوجه لحماية نفسه والآخرين من جائحة الفيروس التاجي "كوفيد 19"، وذلك بعدما حث معجبيه بارتداء الكمامة لوقف تفشي فيروس كورونا.



أحدث ظهور لهيو جاكمان

وشارك الممثل العالمي الأسترالي هيو جاكمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة له مؤخرا، معلقا عليها: "أزياء القناع.. القناع من فضلك".

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ويعرف هيو جاكمان من المعجبين المعروفين باستخدام الأقنعة، وغالبًا ما يرتدي أغطية الوجه أثناء التنزه في نيويورك، وفي يوليو كشف عن شعوره يشعر بالحنين إلى وطنه أستراليا بعد إغلاق طويل في مدينة نيويورك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفى أكتوبر الماضي، احتفل الممثل الأسترالي العالمي هيو جاكمان، بعيد ميلاده الـ52 في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو في أحد المطاعم وهو يحتفل بعيد ميلاده.



الممثل العالمي الأسترالي هيو جاكمان



الممثل هيو جاكمان