شكرا لقرائتكم خبر عن تيشرت الأهلى ورقم 74 يميزان احتفالات أحمد فهمى بعيد ميلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الفنان أحمد فهمى بعيد ميلاده، حيث حرص من خلال خاصية الاستوري الخاصة به عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، على نشر أكثر من تهنئة ممن هنأوه بتلك المناسبة، ومن بينها فيديو نشره أثناء احتفاله بعيد ميلاده، أمام تورتة تزينت باللون الأحمر وشعار النادي الأهلي، وعليها الرقم 74.



صورة تيشرت النادي الأهلي فى عيد ميلاد احمد فهمى

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وكانت الفنانة هنا الزاهد حرصت على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمى من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما معاً وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق لدي"، ثم استكملت احتفالاتها بكتابة بوست آخر وصفته فيه بأنه أكتر صاحب لها فى الدنيا وأنضف وأطيب وأحن شخص فى العالم.



الفنان أحمد فهمى فى عيد ميلاده

كما هنأ النجم أكرم حسنى، النجم أحمد فهمى، بمناسبة عيد ميلاده، بصورة تجمعهما بهنا الزاهد، نشرها أكرم عبر حسابه على تويتر، وعلق عليها: "كل سنة وانت طيب يا عاقل يا متزن ويا رب تبقي سنة حلوة عليك انت وهنا".

من ناحية أخرى سبق وقال الفنان أحمد فهمى إن زوجته الفنانة هنا زاهد تتمتع بخفة ظل ودم خفيف ولكنها "قادرة"، ويعود ذلك لتدليل والدتها شيرين لها هى وأخوتها البنات، مضيفا أن الزواج جميل جدا ولكن السنة الأولى لزواجهم كانت بالنسبة لهم صعبة، ففى شهر العسل بعد أربعة أيام فقط دخلت هنا المستشفى وأجريت عملية، كما أجرى هو عمليتين أيضا خلال هذا العام وأجريت أخت هنا كذلك عملية.