شكرا لقرائتكم خبر عن نقل فعاليات EnergaCAMERIMAGE إلى الإنترنت بعد تأكيد حضور جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان EnergaCAMERIMAGE البولندي عن إلغاء فعاليات المهرجان على أرض الواقع ونقلها بالكامل إلي الإنترنت، وذلك رغم تأكيد حضور النجوم جوني ديب وفيجو مورتينسين والمصور السينمائي فيتوريو ستورارو، وهو المهرجان الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 24 نوفمبر 2020.

وقال مدير المهرجان ماريك زيدويسز في بيان: "لقد ملأنا القرار بالألم، نناشد جميع مبدعي الثقافة أن يجدوا القوة ويلتزموا بالقيود اللازمة، بهذه الطريقة فقط يمكننا منع معاناة وموت العديد من الناس ".

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ويبدو أن الموجة الثانية من فيروس كورونا فرض العديد من القيود علي صناعة السينما والمهرجانات حول العالم، حيث أعلنت شركة "والت ديزني" حذف فيلم الإثارة "Death on the Nile "جريمة على ضفاف النيل"، من قائمة أفلام العطلات، مما يهدد فرص انعاش الصناعة هذا العام، مشيرة إلى أن طرح الفيلم المقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية آجاثا كريستي ويقوم ببطولته ممثلون من بينهم جال جادوت وكينيث برانا، وأنه سيتأخر إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر عرض الفيلم في أمريكا الشمالية ومعظم أنحاء العالم في 18 ديسمبر وهو أحدث فيلم يتأجل عرضه في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة للعودة إلى العمل وسط جائحة فيروس كورونا.