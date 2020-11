شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يعلن عن مغادرة سلسلة Fantastic Beasts وانتهاء أسطورة الساحر جيلرت جريندلفالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمي جوني ديب انتهاء مشاركته في سلسلة أفلام Fantastic Beasts الشهيرة، بعد الطلب الذى قدمته شركة Warner Bros، له لمطالبته بالاستقالة على خلفية خسارته لقضية النزاع الزوجي بينه وبين زوجته السابقة النجمة العالمية أمبر هيرد.

وكتب ديب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "شركة Warner Bros قد طلبت منى الاستقالة من دوري بصفتي الساحر جيلرت جريندلفالد في Fantastic Beasts وقد احترمت هذا الطلب ووافقت عليه".

ويأتي خروج ديب من سلسلة "Fantastic Beasts" بعد أيام من خسارته لقضية التشهير ضد نيوز جروب نيوزبيبرز، ناشر ذا صن، والمحرر التنفيذي لصحيفة التابلويد دان ووتون بسبب مقال عام 2018 يزعم أنه كان "مضربًا للزوجة". وأكد ديب أنه يعتزم استئناف الحكم.

وعلى نفس السياق أكدت شركة Warner Bros. رحيل ديب وصرحت في بيان قائلة: "سيتم إعادة صياغة دوره قبل ظهور الجزء الثالث في الامتياز لأول مرة في عام 2022".

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد هيرد في (مارس) 2019 ، بسبب مقال رأي كتبته صحيفة واشنطن بوست بعنوان " I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change".