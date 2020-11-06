كيت هدسون تخطف الأنظار بصحبة دانى فوجيكاوا فى لوس أنجلوس.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية كيت هدسون الأنظار فى أحدث ظهور لها خلال تجولها فى شوارع لوس أنجلوس بصحبة شريكها داني فوجيكاوا وابنتهما رانى روز البالغة من العمر عامين، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشوهدت النجمة العالمية البالغة من العمر 41 عاما في إطلالة أنيقة، حيث كانت ترتدي تيشيرت أبيض بدون أكمام وبنطلون أسود، إلى جانب نظارة شمسية ووضعت قميصا ليموني على كتفيها.

كيت هدسون أكملت إطلالتها بمكياج هادئ، وحذاء رياضي، بينما كانت تدفع عربة الأطفال التي يوجد فيها ابنها الصغير راني روز وإلى جانبها يسير داني فوجيكاوا خلال استماعهما ببعض الوقت في لوس أنجلوس.



كيت هدسون تخطف الأنظار بصحبة داني فوجيكاوا في لوس أنجلوس

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واحتفظ فوجيكاوا بإطلالة تتميز بأزياء غير رسمية، حيث ارتدى تيشيرت أبيض وسروال قصير أسود وربط باندانا بالأبيض والأسود حول رقبته. كما حرصت على وضع نظارة شمسية لحماية نفسه من أشعة الشمس.

وفي وقت سابق، كشفت النجمة العالمية كيت هدسون عن صورة جديدة من خلال إنستجرام الخاص بها، وظهرت هدسون مثيرة حيث ارتدت سروال فقط، وعلقت على الصورة بـ Happy leggingday، وكما هنأت ماركتها الخاصة fabletics والتي تصمم بناطيل "legging"، كما حثت متابعيها على مشاهدة المجموعة الجديدة وكشفت عن عروض مجانية عن الشراء بمبلغ معين.

واعتادت الممثلة كيت هدسون البقاء فى منزلها خلال الفترة الأخيرة، حيث عرف عنها أنها من أكثر النجمات التزاماً بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالبقاء فى المنزل والالتزام مع العائلة، حيث كانت دوماً ما تنصح متابعيها بذلك، لكن يبدو أن كيت بدأت فى التخفيف على نفسها الأمور بعدما نشر موقع ديلى ميل صوراً لها أثناء جولتها بالكمامة بعدما شوهدت وهى تتسوق.



كيت هدسون مع داني فوجيكاوا في لوس أنجلوس