شكرا لقرائتكم خبر عن إيجى أزاليا تنتقد ترامب: أنصاره غير مسموح لهم الاستماع إلى أغنياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نجمة الراب الشهيرة إيجى أزاليا رسالة إلى مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبينة أن أنصاره غير مسموح لهم الاستماع إلى أغنياتها وموسيقاها، كما أشارت عبر حسابها الرسمي على تويتر أنها لا تحب ترامب.

وقالت مغنية الراب الأسترالية عبر حسابها الرسمى على تويتر: "أنا أكره دونالد ترامب، وإذا كنت تحبه فأنا أكرهك أيضًا.. ماذا الآن"، فيما أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن إيجى أزاليا قالت إن أنصار ترامب غير مسموع لهم الاستماع إلى أغنياتها.



مغنية الراب عبر تويتر

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ويأتى ذلك بعد أن أنجبت نجمة الراب الشهيرة طفلها أونيكس، الشهر الماضى، حيث شاركت صورتين لنفسها وهى تحتضن المولود الجديد، بعد ساعات فقط من تأكيد انفصالها عن والد الطفل بلايبوى كارتى.

وفى وقت سابق، انتقلت إيجى إزيليا إلى الـ " Storie" الخاصة بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لتوضيح أن بلايبوا والد ابنها أونيكس يشارك فى تريبه الطفل.

وقالت مغنية الراب الأسترالية: "لم أقل أى شيء يظهر كما لو أن والد طفلى ليس جزءا من حياته، لكننى لاحظت أن الكثير من الناس أخذوا الأمر على هذا النحو، لذلك أردت أن أوضح الحقيقة للعالم، أونيكس محبوب للغاية من قبل والده ودائما نسعى "كوالدين "أن نكون فى حياته منذ اليوم الأول".

وقد صُدم المعجبون بشكل واضح لرؤية "Onyx" بعدد من الصورة على إيجى، حيث كانت مغنية الراب الشهيرة قد تعهدت سابقا بالحفاظ على حياة ابنها سرية.