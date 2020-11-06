شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تكشف عن برومو وبوستر "ربع قيراط" قبل بدء العرض غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة ريهام عبد الغفور برومو حكايتها "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" وذلك قبل بدء عرض حلقاتها عدا السبت على قناة dmc، كما كشفت ريهام على البوستر الدعائي للحكاية والذى تصدرته وظهرت عليه مرتدية الحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخصية التى تجسدها فى الأحداث اذ تظهر كزوجة لتاجر سيارات ولديها من طفلين، وتحدث مشاكل زوجية بينهما.

"ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفي درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد علي رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جوده، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمه ماهر، رشا أمين، محمود يسري عبد المنعم رياض احمد عثمان.

ربع قيراط"، هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تم اضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل ال6 الاساسيين وهم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".

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إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

يذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الغفور فى الدراما مسلسل "زى الشمس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز وهو بطولة دينا الشربينى وأحمد داود، أحمد السعدنى، سوسن بدر، وعمر السعيد وأحمد مالك وجمال سليمان ومريم الخشت وليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.