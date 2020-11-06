نقل الفنانة إنتصار الشراح إلى العناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرضت الفنانة الكويتية إنتصار الشراح، لأزمة صحية، نُقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الجمعة، أن الفنانة إنتصار الشراح ترقد في العناية المركزة بالمستشفى الأميري، بعد تدهور حالتها الصحية وخضوعها لجراحة في الأمعاء.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للفنانة القديرة، طالبين من جمهورها ومحبيها الدعاء لها.

يذكر أن، إنتصار الشراح، كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية "باي باي لندن"، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، وكانت الوحيدة بين ممثلات جيلها التي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية حتى أنها شكلت ثنائي مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: مع الأنغام، خذ وخل، كوكتيل، عش الزوجية، فضائيات، وغيرها.