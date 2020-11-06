أكرم حسني يكشف رأيه في مسلسل "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أكرم حسني، عن رأيه في مسلسل"ما وراء الطبيعة" بعد عرض أولى حلقات العمل أمس الخميس 5 نوفمبرعبر منصة "نتفليكس".

وكتب أكرم، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "اتفرجت على أول حلقة.. إيه العظمة دي؟ برافو لكل صناع العمل من أداء عبقري لأحمد أمين.. لإضاءة وصورة مبهرة لشيكو.. لموسيقى تصويرية لخالد الكمار .. لمونتاچ أحمد حافظ .. لحوار ورؤية إبداعية لعمرو سلامة ..للمنتج المنفذ المحترم محمد حفظي.. شكراً لكل صناع ما وراء الطبيعة..شرفتونا".

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مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

العمل بطولة أحمد أمين، الذي يجسد دور "الدكتور رفعت إسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وأية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل.