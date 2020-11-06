بصورة من داخل المستشفى.. مجدي الطيب يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الناقد الفني الكبير مجدي الطيب، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الطيب، صورة له عبر "فيسبوك" من داخل المستشفى، وعلّق: "ضيف ثقيل، وغير مرغوب فيه، دق على بابي في غفلة من الزمن.. الكورونا.. دعواتكم".

مجدي الطيب من مواليد 28 يونيو 1958 في أسوان، حصل على ليسانس كلية الألسن في اللغة الألمانية عام 1982، ودبلوم الدراسات العليا في النقد الفني من أكاديمية الفنون عام 1987، وكتب العديد من المقالات النقدية والدراسات السينمائية في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمصرية، وهو عضو جمعية نقاد السينما المصريين، ومدير سابق للمركز الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي، وكذلك مدير سابق للمركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي في الأعوام من 1999 حتى 2005.