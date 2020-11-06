"بطلوا فتي".. آيتن عامر تكشف نتيجة تحاليل فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر:

كشفت الفنانة آيتن عامر، نتيجة التحاليل التي أجرتها مؤخرا للاطمئنان على نفسها من فيروس كورونا.

وكتبت آيتن، عبر حسابها على تويتر: "‏يا جماعة إحنا زي الفل الحمد لله، وعملنا التست وطلع سلبي.. شكرا على السؤال، و أرجوكوا تعالوا على نفسكوا شوية وبطلوا فتي.. معلش هنتعبكوا معانا".

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مؤخرا شائعة إصابة الفنانة آيتن عامر بفيروس كورونا.

يذكر أن، آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل"الأخ الكبير" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد من الفنانين.