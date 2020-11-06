"تورتة 74 شهيدًا".. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من احتفال هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمي.

وظهر في الفيديو هنا وأحمد أمام كعكة عيد الميلاد التي جاءت على شكل "تي شيرت" النادي الأهلي مدون عليها رقم 74، في إشارة إلى شهداء مشجعي الأحمر الذين رحلوا في فبراير عام 2012، أثناء لقاء الفريق مع النادي المصري البورسعيدي.

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من ناحية أخرى، تواصل هنا الزاهد تصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، وينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويعتمد على حكايات منفصلة كل حكاية في 5 حلقات، وتخوض به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، ويكتب المسلسل 8 مؤلفان، من إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سينرجي" والمنتج كريم أبوذكري.