محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرص الفنان أكرم حسني، على تهنئة الفنان أحمد فهمي، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة ٦ نوفمبر.
ونشر أكرم، صورة تجمعه مع أحمد فهمي وزوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا عاقل يا متزن.. ويا رب تبقى سنة حلوة عليك انت وهنا".
يذكر أن أكرم حسني، يشارك في مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر "يا عاقل يا متزن".. أكرم حسني يهنئ أحمد فهمي بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.