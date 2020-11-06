"يا عاقل يا متزن".. أكرم حسني يهنئ أحمد فهمي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أكرم حسني، على تهنئة الفنان أحمد فهمي، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة ٦ نوفمبر.

ونشر أكرم، صورة تجمعه مع أحمد فهمي وزوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا عاقل يا متزن.. ويا رب تبقى سنة حلوة عليك انت وهنا".

يذكر أن أكرم حسني، يشارك في مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.