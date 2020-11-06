‏‎وليد فواز عن "ما وراء الطبيعة" : "أحمد أمين مفاجأة كممثل وعمرو سلامة مذاكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان وليد فواز، على توجيه رسالة للفنان أحمد أمين، بخصوص مسلسله الدرامي الجديد "ما وراء الطبيعة"، تزامنًا مع عرضه أمس الخميس 5 نوفمبر عبر منصة "نتفليكس".

وكتب فواز، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "ما وراء الطبيعة مجهود كبير من كل الناس.. قيمة إنتاجية واضحة.. برافو حفظي وفريقك.. عمرو سلامة مذاكر بجد وطعم المصري باين حتى في محتوى بمقاييس نتفليكس".

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وأضاف: "برافو لمخرج من بلدي ومقدم مستوى لا يقل عن أي مخرج أجنبي.. تحية خاصة لشيكو (أحمد بشاري) صاحب باليتة ألوان المسلسل.. أحمد أمين مفاجأة كممثل".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

العمل بطولة أحمد أمين، الذي يجسد دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل.