لقاء الخميسي عن إصابات كورونا بالجونة: السجاده الحمراء اللي مشينا عليها ماكانتش زحمة

علقت الفنانة لقاء الخميسي، بعد إعلان عدد كبير من نجوم الفن إصابتهم بـفيروس كورونا المستجد، عقب عودتهم من مدينة الجونة، وذلك بعد إنتهاء مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت:" لقاء" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "علشان بس نبقى واضحين وعلى نور .. مهرجان الجونه كان منظم ومحدد، حالات الكورونا اللي ظهرت مالهاش دعوه بفاعليات المهرجان ولا الأفلام ولا الندوات ولا ليها علاقه من قريب أو بعيد بالمهرجان، مَش أي هري وخلاص كل حاجة كانت منظمه والكل بيدخل العروض بكمامه والندوات والفعاليات بالكمامه".

وأضافت "لقاء": السجاده الحمراء اللي النجوم مشيو عليها ماكانتش زحمة ولا الناس قريبة من بعض حتى العربيات اللي بتحرك الناس كانت دخولها بكمامه.

وإستكملت: المهرجان عمل اللي عليه وزياده وكان محافظ على القواعد والاجراءات الاحترازية، وبعد كدا التجمعات اللي مالهاش علاقه بفعاليات المهرجان مَش مسؤولية مهرجان الجونه بل هي مسؤولية الاشخاص اللي اختارو يحضروها مسؤليه ذاتية مَش لازم نبقى متخصصين في تشويه اي حاجة حلوه بتتعمل في البلد .. ارحمونا واسكتوا شويه وبلاش هري على المهرجانات والفنانين والفن ! لقد هرمنا ".

وفي نفس الوقت، إثيرت حالة من الجدل الشديد والتي إجتاحت مدينة الجونة، خاصة بعدما ظهرت أكثر من حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من النجوم، الأمر الذي أثار هلع في الوسط الفني، وأسرع البعض لإجراء الفحوصات والتحاليل من أجل الأطمئنان على أنفسهم، ومن بين هؤلاء النجم، ويجز، سارة عبد الرحمن، ومصممة الأزياء ريم العدل، وأخرهم الفنانةبسمة والتي إكتفت بخضوعها للعزل المنزلي لمدة إسبوع.

وكانت قد أعلنت، مصممة الأزياء ريم العدل، إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "ريم": " رغم إني معنديش أي أعراض خالص؛ ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابى وبعدها عملوا واحد تانى وطلع سلبى بس أنا هعزل نفسي كدة كدة لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة ربنا يسلّم الجميع ".

Advertisements

وفي نفس السياق، أعلنت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن عن إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من الجونة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتبت: "أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف .. يا رب يهون على أي حد عنده عندها كورونا ويا رب يشفي الكل"، والإعلامي شريف مدكور يرد: ألف ألف سلامهً اهم حاجهً دواء السيولة.

وأعلن ويجز ، عن إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده بمدينة الجونة، وذلك عبر خاصية الإستوري على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "ويجز": " يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل .. ربنا يعافينا كلنا ".

كما كشفت الفنانة بسمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي إيجابية التحليل الخاص بها، وأكدت بأنها قد أصيبت بفيروس كورونا وأخبرت كافة المخالطين لها.

وكتبت: "بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت إيجابية، الحمدلله تقريبا مفيش اعراض. اول ما عرفت بلغت الاشخاص اللي خالطتهم ، وهم بدورهم اجروا التحليل، مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا أعلنت للاشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة.

وأضافت: بكتب دلوقتي البوست ده عشان اشكر كل الناس اللي سألوا عليا. باذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية، شكرا للجميع، ملحوظة، في شخص، بدون ذكر اسماء، بعت يسألني لو كنت اجريت المسحة الذرية.. مهياش ذرية والله يافندم".