تبدأ مجموعة قنوات DMC في إذاعة اولى حلقات حكاية "ربع قيراط" بداية من غد السبت، وهي الحكاية السابعة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".
حكاية "ربع قيراط" من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن، وبطولة كلاً من ريهام عبد الغفور، سناء يوسف، مصطفي درويش، ابراهيم، محمدعلي رزق، شاهيستا، محمد الاحمدي، عصام السقا، عبد المنعم رياض ومروة عيد.
مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصةمنها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل "إلا انا" والذي كان قد عرض منه ستة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحاً كبيرا، وهم "بنات موسى"، "سنين وعدت"، "أمل حياتي"، "أمر شخصي"، "ضي القمر" و"لازم أعيش".
كانت هذه تفاصيل خبر غداً بداية عرض حكاية ربع قيراط على DMC لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.