غداً بداية عرض حكاية ربع قيراط على DMC

تبدأ مجموعة قنوات DMC في إذاعة اولى حلقات حكاية "ربع قيراط" بداية من غد السبت، وهي الحكاية السابعة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

حكاية "ربع قيراط" من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن، وبطولة كلاً من ريهام عبد الغفور، سناء يوسف، مصطفي درويش، ابراهيم، محمد

علي رزق، شاهيستا، محمد الاحمدي، عصام السقا، عبد المنعم رياض ومروة عيد.

Advertisements

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة

منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل "إلا انا" والذي كان قد عرض منه ستة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحاً كبيرا، وهم "بنات موسى"، "سنين وعدت"، "أمل حياتي"، "أمر شخصي"، "ضي القمر" و"لازم أعيش".