إحتفل الفنان أحمد فهمي، مساء أمس، بعيد ميلاده برفقة زوجته هنا الزاهد، محمد عطيه وخطيبته ميرنا الهلباوي ومجموعة من أصدقائه المقربين.
ونشرت ميرنا الهلباوي مجموعة صور من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة:" مع حبيبي محمد عطيه منالغحتفال بعيد ميلاد أحمد فهمي".
كما حرصت الفنانة هنا الزاهد على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد زوجها الفنان احمد فهمي من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما معاً وعلقت عليها بكتابة : "عيد ميلادسعيد لأفضل صديق لدي".
واختارت "هنا" تورتة حمراء بسبب تشجيع "أحمد" للنادي الأهلي وحبه الشديد للفريق، وحضر عيد الميلاد مجموعة من أصدقاء أحمد المقربين، من بينهم أكرم حسني، ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، ومحمد ثروت وزوجته إلى جانب عدد كبير من خارج الوسط الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر برفقة زوجته هنا الزاهد وأصدقائه .. أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاده الـ 40 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.