برفقة زوجته هنا الزاهد وأصدقائه .. أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاده الـ 40

إحتفل الفنان أحمد فهمي، مساء أمس، بعيد ميلاده برفقة زوجته هنا الزاهد، محمد عطيه وخطيبته ميرنا الهلباوي ومجموعة من أصدقائه المقربين.

ونشرت ميرنا الهلباوي مجموعة صور من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة:" مع حبيبي محمد عطيه من

الغحتفال بعيد ميلاد أحمد فهمي".

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كما حرصت الفنانة هنا الزاهد على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد زوجها الفنان احمد فهمي من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما معاً وعلقت عليها بكتابة : "عيد ميلاد

سعيد لأفضل صديق لدي".

واختارت "هنا" تورتة حمراء بسبب تشجيع "أحمد" للنادي الأهلي وحبه الشديد للفريق، وحضر عيد الميلاد مجموعة من أصدقاء أحمد المقربين، من بينهم أكرم حسني، ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، ومحمد ثروت وزوجته إلى جانب عدد كبير من خارج الوسط الفني.