تصوير الجزء من البرنامج الساخر المصحة

بدأ المخرج أحمد عبد الوهاب تصوير الجزء الثاني من برنامجه "المصحة" للفنان "خالد جواد"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه "الجزء الأول" من البرنامج بعد عرضه على شاشة قناة "ONE" ، وحقق البرنامج نجاحاً كبيراً غير متوقع.

وأشار "عبد الوهاب" أنه الآن يستمر في تصوير البرنامج ليتم عرضه خلال الأيام القادمة، وتدور أحداث برنامج "المصحة" في إطار كوميدي ساخر حول : "المشاكل الإجتماعية ونقد الأخطاء بشكل كوميدي ساخر وذلك من خلال عرض أخبار والتعليق عليها

بشكل كوميدي"، البرنامج من بطولة : خالد جواد، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج "تامر مرسي"، وإخراج "أحمد عبد الوهاب".

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يذكر أن آخر أعمال المخرج "أحمد عبد الوهاب" : برنامج "أبو حفيظة" الجزء الرابع، برنامج "المصحة" الجزء الأول، برنامج "الكلام على ايه" للإعلامي "جابر القرموطي" والذي يعرض على شاشة قناة "الحياة".