تصوير الجزء من البرنامج الساخر المصحة

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بدأ المخرج أحمد عبد الوهاب تصوير الجزء الثاني من برنامجه "المصحة" للفنان "خالد جواد"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه "الجزء الأول" من البرنامج بعد عرضه على شاشة قناة "ONE" ، وحقق البرنامج نجاحاً كبيراً غير متوقع.
وأشار "عبد الوهاب" أنه الآن يستمر في تصوير البرنامج ليتم عرضه خلال الأيام القادمة، وتدور أحداث برنامج "المصحة" في إطار كوميدي ساخر حول : "المشاكل الإجتماعية ونقد الأخطاء بشكل كوميدي ساخر وذلك من خلال عرض أخبار والتعليق عليهابشكل كوميدي"، البرنامج من بطولة : خالد جواد، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج "تامر مرسي"، وإخراج "أحمد عبد الوهاب".
يذكر أن آخر أعمال المخرج "أحمد عبد الوهاب" : برنامج "أبو حفيظة" الجزء الرابع، برنامج "المصحة" الجزء الأول، برنامج "الكلام على ايه" للإعلامي "جابر القرموطي" والذي يعرض على شاشة قناة "الحياة".
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