الليلة.. محمود عبدالمغني ضيف معكم منى الشاذلي

يحل الفنان محمود عبد المغني وأسرته ضيوف برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويذاع عبر شبكة قنوات CBC، وذلك مساء اليوم، الجمعة.

ومن المقرر أن يتحدث "عبد المغني" خلال الحلقة عن علاقته بزوجته وابنائه، كما يتنافس مع زوجته في بعض الألعاب الطريفة، ويكشف عن كواليس فيلم

Advertisements

"صاحب المقام"، ويتحدث أيضًا عن أعماله المقبلة خلال الفترة القادمة.

ويذكر أن برنامج "معكم منى الشاذلي" يعرض أسبوعيًا من الأربعاء إلى الخميس، وذلك في تمام التاسعة مساءً عبر قناة cbc .