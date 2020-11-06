بعد عرض ما وراء الطبيعة.. هند صبري لـ أحمد أمين: عمل مشرف بكل المقاييس

وجهت النجمة هند صبري رسالة للفنان أحمد أمين بعد إنطلاق عرض مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت "هند" في تدوينة عبر حسابه قائلة : " ما وراء الطبيعة عمل مشرف بكل المقاييس.. شكرا على رفع سقف التوقعات.. برافو

لكل صناع العمل.. وأشكر كل اللي دلوني على حساب المبدع لأَنِّي ما كنتش لاقيه حسابه.. يا أحمد انت رفعت بلحم و دم و روح".

فيما رد "أمين" عليها قائلًا : " ده أنا اللي أشكرهم الحسابات كلها

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نورت".

ويذكر ان يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

كما انه من المقرر ان يكون العمل أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.