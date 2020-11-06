5 لاعبين سيودعون نادي برشلونة في الشتاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

جمهور نادي برشلونة على موعد قد يكون حزينا لبعضهم حيث قررت إدراة النادي استبعاد 5 لاعبين خلال فصل الشتاء عن القلعة الكتالونية.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية عن أن إدارة برشلونة حددت أسماء اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

واجتمع كارليس توسكيتس، الرئيس المؤقت لبرشلونة، مع المدير الفني رونالد كومان، والمدير الرياضي رامون بلانيس، وأخبرهم بأن التعاقد مع لاعبين جدد لن يتم، قبل بيع بعض الموجودين أولا.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن القائمة ضمت أسماء 5 لاعبين وهم، عثمان ديمبلي، مارتن برايثوايت، جونيور فيربو، كارليس ألينيا وصامويل أومتيتي.

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ولم يقتنع كومان بأداء هؤلاء اللاعبين، في الوقت الذي يرغب فيه برشلونة في الإستفادة من عملية بيع ديمبيلي الذي ينتهي عقده في صيف 2022، وذلك بعد تلقي النادي لعروض من مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع الثنائي ممفيس ديباي مهاجم ليون، وإريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.

ويعاني فريق برشلونة من مشاكل اقتصادية كبيرة، تفرض على الإدارة الحالية برئاسة، كارليس توسكيتش، التصرف بحكمة وأخذ القرارات التي من شأنها إنقاذ القلعة الكتالونية.

وكانت قد أوضحت صحيفة ”سبورت“ أن إدارة برشلونة تخطط لإقناع عدد من اللاعبين بتخفيض رواتبهم بنسبة تصل إلى 30%. وأوضحت أن برشلونة يحتاج لتوفير نحو 190 مليون يورو لتجاوز الأزمة الحالية، وتجنب الدخول في نفق مظلم يقوده نحو إعلان إفلاسه.