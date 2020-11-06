خاص.. ريهام عبدالغفور تتسبب في أزمة مرورية بالمنيل.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - تسببت الفنانة ريهام عبدالغفور في حدوث تكدس مروري بمنطقة المنيل اليوم الجمعة، وذلك لتواجدها هناك من أجل تصوير حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا".

وعلم موقع الخليج 365 من خلال مصادره داخل فريق عمل المسلسل إن ريهام عبدالغفور اضطرت للتواجد في الشارع، والسبب في ذلك هو تصوير فريق عمل المسلسل عدد من مشاهد الحركة بالشارع، وهو الأمر الذي نتج عنه التفاف عدد كبير من الجمهور لمشاهدة التصوير.

وتابعت مصادرنا وأكدت أن فريق العمل اضطر لوقف التصوير أكثر من مرة بسبب التزاحم المتواجد من قبل الجمهور، والسيارات التي كانت تسير بالشارع ووقفت بعضها لمشاهدة الفنانين المتواجدين.

Advertisements

وتناقش الفنانة ريهام عبدالغفور من خلال حكاية "ربع قيراط"، معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري.

حكاية "ربع قيراط "يشارك في بطولتها إلى جوار ريهام عبدالغفور كلا من الفنانين، محمد علي رزق، وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، وأحمد درويش، وآخرين.

يذكر أن حكاية "ربع قيراط" هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 5 حكايات حتى الآن، هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض‪.‬