مصطفى حجاج يسافر بورسعيد لهذا السبب

رنا صلاح الدين - يسافر الفنان مصطفى حجاج إلى بورسعيد، وذلك لإرتباطه بإحياء حفل غنائي هناك يوم الخميس المقبل.

كما يستعد حجاج لطرح أحدث أغنياته، التي تحمل عنوان "تعظيم سلام للمخلصين"، والذي يشاركه فيها مطرب المهرجانات السادات، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإنتاج هاني محروس، ومقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب على طريقة lyrics video.

يذكر أن مصطفى حجاج طرح مؤخرا فيديو كليب أغنية "أبويا قالى زمان"، الذي قدمه كديو غنائي شاركه فيه المطرب رضا البحراوي، والأغنية من كلمات أحمد سامى، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع إسلام شيبسى، والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد وتم تصويره في منطقة شعبية وهي روض الفرج، واستطاع الكليب أن يحقق مشاهدات تعدت 5 مليون.