شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Stranger Things يحتفل بأول يوم لظهور الأشياء الغريبة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الصفحة الرسمية لمسلسل الإثارة والخيال العلمي Stranger Things، الاحتفال بيوم 6 نوفمبر الذي يوافق اليوم، على طريقتها الخاصة، والذي يعد أول يوم لظهور الأشياء الغريبة في الحبكة الدرامية للمسلسل، ونشرت صورة من وراء الكواليس لتصوير الموسم الأول.

وظهر أحد أبطال المسلسل في الصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية عبر فيسبوك، وهو بجوار احد الاشياء الغريبة التي تظهر في الحبكة، ليحتفلوا باليوم الشهير في العمل الدرامي الحائز على تقييم 8.9 عبر موقع imdb.

Advertisements



Stranger Things

وكانت قد قررت الشركة المنتجة لمسلسل Stranger Things، استئناف تصوير الموسم الرابع بعد توقف دام لأكثر من عدة أشهر بسبب الغلق التام الذي شهده العالم على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد.

ووفقاً لصحيفة Hollywood Reporter، فإن شبكة قنوات نتفليكس المنتجة للمسلسل الشهير، قررت بدء استكمال التصوير يوم 17 سبتمبر المقبل في جورجيا، بعد توقف عدة أشهر منذ بدء التصوير في 7 يناير الماضي.