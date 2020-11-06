شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد مجدى الطيب يعلن إصابته بفيروس كورونا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الناقد الفنى مجدى الطيب عن إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، حيث نشر صورة له عبر حسابه على فيس بوك بواسطة جهاز التنفس، وكتب: "ضيف ثقيل، وغير مرغوب فيه، دق على بابى فى غفلة من الزمن (كورونا).. دعواتكم"، وتأتى تلك الإصابة بعدما أصاب فيروس كورونا عددا من المشاهير خلال الأيام الماضية، من بينهم زينب غريب، ريم العدل، بسمة، سارة عبد الرحمن.



الناقد مجدى الطيب

وكانت الفنانة بسمة كشفت تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، حيث أكدت عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، أنها منذ أكثر من أسبوع معزولة تماماً، بعد خضوعها للتحاليل، ورغم ذلك إلا أنها إلى الآن لا تشعر بأى أعراض جراء إصابتها.

Advertisements



الناقد مجدي الطيب بعد إصابته بكورونا

كما كشفت بسمة السبب وراء عدم إعلانها الأمر على السوشيال ميديا بتأكيدها أنها أخبرت كافة المخالطين لها، وبالتالى لم تحتاج للإعلان عن الأمر، حيث كتبت: "بقالى أزيد من أسبوع معزولة لإن نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمد لله تقريبا مفيش أعراض. أول ما عرفت بلغت الأشخاص اللى خالطتهم، وهم بدورهم أجروا التحليل، مفكرتش أكتب بوست على السوشيال ميديا لأنى فعليا أعلنت للأشخاص المحيطين بيا، وده يكفى بشدة".

وأضافت: "بكتب دلوقتي البوست ده عشان أشكر كل الناس اللي سألوا عليا. بإذن الله قريب جدا نتيجتى تتحول للسلبية، شكرا للجميع، ملحوظة في شخص، بدون ذكر أسماء، بعت يسألنى لو كنت اجريت المسحة الذرية.. مهياش ذرية والله يافندم".