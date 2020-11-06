مي عمر تنتهي من "لؤلؤ" في هذا الموعد وتبدأ تحضير "نسل الأغراب"

رنا صلاح الدين - أوشكت الفنانة مي عمر على الإنتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، والمكون من 40 حلقة، والتي تجسد خلال أحداثه مي شخصية فتاة موهوبة بالغناء وتسعى لتحقيق الشهرة والنجومية.

وقامت مي خلال الفترة الماضية بالتصوير في أكثر من ديكور رئيسي للعمل، وذلك لأنها تمر بعدة مراحل خلال أحداث المسلسل.

ويتبقى للفنانة مي عمر أسبوعين على الأكثر وتنتهي من تصوير أحداث مسلسل "لؤلؤ" بالكامل، حيث ستبدأ مي على الفور في التحضيرات لمسلسل "نسل الأغراب"، الذي تشارك في بطولته إلى جوار الفنانين، أمير كرارة وأحمد السقا، ويخرجه زوجها محمد سامي.

مسلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة مي عمر كلا من الفنانين، أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدى هيكل، وآخرين، والعمل قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام‪.‬

يذكر أن أخر مشاركة للفنانة مي عمر في الدراما كانت من خلال مسلسل "الفتوة"، الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال، ونافس به في المارثون الرمضاني الماضي.