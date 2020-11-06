وزيرة نمساوي تبرر إغلاق المسجدين في فيينا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزيرة الاندماج والمرأة في النمسا، سوزان راب، إن تردد منفذ هجوم فيينا مرارا على مسجدين في العاصمة نتج عنه زيادة نزعة التطرف لديه.

وأضافت في تصريحات صحفية، الجمعة، لقد أصدرنا أوامر بإغلاق مسجد يتردد عليه متشددون، وجمعية أخرى في فيينا بعد الهجوم الأخير.



وقررت الحكومة النمساوية، في وقت سابق الجمعة، إغلاق عدد من المساجد يديرها متطرفون بعد أيام من الهجوم الإرهابي في فيينا.

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وتحدثت وكالة الأنباء النمساوية الحكومية عن إجراءات أخرى تتضمن حل بعض الجمعيات التي تدير هذه المساجد المتطرفة.

وقبل أيام، نفذ إرهابي نمساوي يحمل جنسية مقدونيا الشمالية وجذورا ألبانية أيضا، أطلق النار على المارة في مواقع مختلفة من المدينة القديمة في فيينا، ما أوقع 4 قتلى مدنيين وقتيلا في صفوف الشرطة، فضلا عن 22 إصابة.

وكانت ترجيحات الأمن تذهب في البداية لوجود مجموعة من المنفذين للهجوم، لكنها خلصت بعد مراجعة آلاف الفيديوهات من كاميرات المراقبة في مواقع الهجوم، إنه كان منفذ واحد تحرك بشكل سريع بين مواقع مختلفة لمدة 9 دقائق قبل مقتله برصاص شرطي.