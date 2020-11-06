شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ بإطلالة كاجوال بالملابس الجلد السوداء فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة سهر الصايغ لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العربية، واختارت سهر الملابس الكاجوال حيث ظهرت بملابس جلد سوداء لتفاجئ متابعيها بهذا اللوك الجديد، حيث يأتي ذلك بعد حضورها النصف الثانى من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وتألقت على السجادة الحمراء بفساتين أنيقة وبسيطة خطفت الأنظار.

وكان تليفزيون ”الخليج 365” قد التقى مع سهر الصايغ على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، حيث عبرت فى البداية عن سعادتها البالغة من ردود الأفعال التي تلقتها على السوشيال ميديا بعد ظهورها فى مهرجان الجونة، حيث قالت:"سهر الصايغ عايزة أقولهم أنا والله قريت الكومنتس وعايز أقولهم شكرا جدا جدا، ويارب أكون واحد على عشرة من اللى أنتوا كتبتوه، بجد دى شهادة أعتز بها ومبسوطة جدا يارب أفضل كدة دايما".

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وعن العريس الذى من الممكن أن تختاره خلال تواجدها فى مهرجان الجونة، قالت الفنانة سهر الصايغ:" إنها من الممكن أن تختار نجيب ساويرس، من المؤكد عشان المجوهرات التي تحلم بها"، وعن اختيارها لأغنية مناسبة تقدمها لفيروس كورونا، قالت الصايغ: هختار ليها أغنية "انتى أى كلام".

وفى سياق آخر تستكمل سهر عرض مسرحية "المتفائل" على المسرح القومى، والذى تقوم ببطولته مع سامح حسين، ويوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، إعداد وإخراج إسلام امام.