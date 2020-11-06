شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون عميل FBI فى أحدث ظهور له من كواليس REDNOTICE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم العالمي داوين جونسون، في صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، من وراء كواليس فيلمه القادم REDNOTICE، والتي ارتدي فيها ملابس باللون الأسود واضعاً شارة عملاء جهاز FBI ليعلن عن اقتراب وصول الفيلم خلال الفترة القادمة عبر منصة نتفليكس التليفزيونية.

ووصف النجم العالمي ظهوره بالزي الخاص بالعملاء السريين قائلاً "أكثر السارقين المطلوبين في العالم، وأعظم محتال لم يشهده العالم من قبل"، في إشارة الي الشخصية التي سيظهر بها في عمله السينمائي المقبل.

وكان استعاد الفنان العالمي دواين جونسون، الملقب بـ"ذا روك"، مرحلة الطفولة بصورة نادرة من دولاب الذكريات، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له حينما كان عمره 4 سنوات، ساخرًا من أسنانه وشعره في تلك الصورة.

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الفنان العالمي دواين جونسون البالغ من العمر 48 عاما ظهر في صورته المذهلة حينما كان عمره 4 سنوات فقط، معلقا: "4 سنوات من العمر.. أسنان مشوهة وتغير لونها"، مشيرًا إلى أن الكثيرين كانوا يعتقدون أنه فتاة قائلاً: "اعتقد الجميع أنني كنت طفلة صغيرة تكبر، ومن الواضح أنه حتى في سن مبكرة جدًا، كان لدي دائمًا طريقة مع جميع الفتيات - أساسًا لأنهن اعتقدن أنني واحدة وشكرا لأمي على قصة الشعر الرائعة".