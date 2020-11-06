شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشارك متابعيه ردود فعل كوميدية على أغنية بم بم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر يتواصل النجم محمد رمضان مع متابعيه، مثلما حصل مؤخراً حينما نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حرص فيه على نشر فيديو كوميدي من ردود الأفعال على أغنية "بم بم".

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من ناحية أخرى سبق وشارك النجم محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، من خلال صورة جديدة مع سيارته التى سبق وأعلن عن شرائها في وقت سابق، حيث أعاد نشر صورة نفس السيارة، ولكن تلك المرة من الأمام وعلق عليها بكتابة: "M.R.1" في إشارة إلى اسمها محمد رمضان نمبر وان.

وسبق وشارك النجم محمد رمضان، جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، بمقطع فيديو وهو يحمل ثعبانا ضخما على أغنيته مافيا، وحاز الفيديو على إعجاب العشرات من متابعيه وعن جرأته لحمل ثعبان بهذا الحجم.

وكان ظهر رمضان فى فيديو آخر في وصلة نزال مع حيوان "اللايجر" عبر حسابه على موقع إنستجرام، وذلك عبر تمكنه من شد الحبل من فمه، وعلق على الفيديو قائلاً: "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش"، وفى نهاية الفيديو حرص المحيطون برمضان على تهنئته حينما أكدوا أنه أول شخص يتغلب عليه بتلك الطريقة.