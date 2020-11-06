شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل أفلام جديدة فى قائمة ديزنى بعد Wonder Woman والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة ديزني الشهيرة، إزالة بعض من أفلامها المقبلة، في محاولة جديدة لإنقاذ استثماراتها والانتظار لفتح صالات السينمات من جديد لتعويض خسائرها التي تكبدتها خلال الفترة الأخيرة.
ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن شركة الإنتاج الشهيرة، قررت إزالة فيلمها Death on the Nile وFree Guy من قوائم الإصدارات المرتقبة، لاجل غير مسمي، بعد ان كان من المقرر طرحهما يومي 11 و 18 ديسمبر، وهو ما يعد محاولة أخيرة للمكافحة من أجل بيع تذاكر للسينمات.
وكانت قد قررت شركة الانتاج قد قررت ازالة أفلامها بعد ان كان من المقرر لهما الطرح خلال الشهير المقبل، بعد عدة تأجيلات شهدتها خلال الفترة الاخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.
ولم تكن تلك الأفلام هي الأخيرة التي تكافح من أجل بيع تذاكر لصالات السينما، إلا أن فيلم Wonder Woman 1984 بطولة جال جادوت، هو أكثر الافلام تأجيل للشركة الشهيرة لمحاولات أنقاذما يمكن انقاذه، وهو عرضه في احتفالات أعياد الميلاد هذا العام.
فيلم Wonder Woman 1984، بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.
وكان الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.
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