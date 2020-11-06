شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان حسن أبو الروس شائعات إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أكد فيها على أنه بصحة جيدة ولا صحة لكل ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا، وأضاف : "عملت مسحة طبية وطلعت سلبية، واتأكدت بعدها اني بخير تماماً، خاصة ان ما كانش في أعراض بس حبيت اتأكد من خلال اجراء المسحة".



حسن ابو الروس

وكان تردد مؤخراً إصابة الفنان حسن أبو الروس بفيروس كورونا، خاصة بعدما أعلنت الفنانة زينب غريب بالأمس اصابتها بالفيروس، وبالتالي تكهن كثيرون باصابته خاصة أنهما ظهر سوياً في أكثر من مناسبة خلال فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، مع فريق عمل مسلسل "ب100 وش" الذى حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه فى شهر رمضان الماضى.

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من ناحية أخرى كشف الفنان أحمد داود حقيقة إصابته وزوجته الفنانة علا رشدى بفيروس كورونا، بعد إعلان عدد من الفنانين إصابتهم بالفيروس، وكتب داود فى تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، "مستغرب جدًا من الأخبار المنتشرة بتأكيد خبر إصابتى أنا وعلا بكورونا".

وأضاف أحمد داود، فى تعليقه على الأخبار المتعلقة بإصابته وزوجته بالفيروس التاجى، "إذا كان إحنا لسه مش متأكدين.. حضرتك عرفت منين؟ عيب على كل اللى نشر الخبر من غير ما يتأكد".

كما كشفت الفنانة زينب غريب بالأمس عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حينما أعلنت عن ذلك بكتابة: "أي حد تم التعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"، وذلك بعدما أعلنت أن اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.