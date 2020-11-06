شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد يطرح أحدث كليباته الغنائية "فكك من الناس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب كريم أبو زيد أحدث كليباته الغنائية "فكك من الناس"، والذى يحمل اسم البومه الذى طرحه مؤخراً، وذلك بعدما انتهى أبو زيد خلال الأيام الماضية من تصوير فيديو كليب الأغنية.

ويحمل الألبوم اسم "فكك من الناس"، ويضم 5 أغنيات فقط، تعاون فيها كريم مع الشعراء محمد جمعة وأحمد عرفان، فيما لحن كريم جميع أغاني الألبوم بنفسه، أما التوزيعات فشارك فيها كل من أشرف أبوزيد ونور ورامي عبده.

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وكان صرح ابو زيد فى وقت سابق، إن سبب ابتعاده عن الغناء طيلة الفترة الماضية، كان بسبب كساد سوق الكاسيت وعدم وجود إنتاج وانشغاله بالتمثيل، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى وراء اتجاهه إلى تلحين كل أغاني ألبومه بنفسه، هو بحثه عن الاختلاف والتميز في شكل أغانيه وهذا ما لم يجده فى أغانى قام بتلحينها ملحنين غيره، أما عن التمثيل قال إنه ينتظر أن يُعرض عليه أعمال تجذبه ولم يؤدها من قبل.

كما يعد ألبوم كريم الأخير هو الرابع في مشوراه الفنى بعد ألبومات "لون شعرك" 2004، و"تفاحة آدم" 2005، وعايز أتجوز" 2008.

يذكر أن كريم أبو زيد شارك فى موسم رمضان قبل الماضى بمسلسل "ابن أصول"، والذى يشارك فى بطولته حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل،إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.