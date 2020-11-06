شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد يطالب جمهور حفلته أمس بعدم الاختلاط بأى شخص: "ماكنش المفروض نعمل حفلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى المطرب أمير عيد ندمه على إحيائه لحفل غنائى أمس مع فريق "كايروكى"، بسبب عدم التزام البعض من الجمهور بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بالوقاية بالشكل المطلوب، حيث قال عبر حسابه على تويتر، "للأسف مكانش فى تباعد أو التزام أو وقاية بالشكل المطلوب، كمان مكانش المفروض احنا نعمل حفله فى هذا الوقت ولكن استدركنا الموقف متأخر وده مش هيتكرر تانى.. يا ريت أى حد حضر الحفل ياخد باله و ميخطلتش بحد"



أمير عيد على تويتر

وكان أمير عيد وعضو فريق "كايروكى"، طلب من جمهوره أمس قبل الحفل أن يلتزم بتعليمات منظمى حفلهم ، حيث قال من خلال حسابه على موقع "تويتر"، "أرجو الالتزام بتعليمات منظمى حفل كايروكى، وبتعليمات وزاره الصحة الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات عشان نتبسط كلنا ونرجع سالمين ومنكنش سبب في نقل المرض للأقارب أو كبار السن.. كل شخص مسئول عن نفسه وعن قراره وسلامه من حوله.. أشوفكم على خير وأتمنى نسعدكم وأهم شيء سلامتكم"

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وكان فريق كايروكى قد أعاد تقديم أغنيتهم الشهيرة "غمض عينك" على شكل ‏فيديو كليب مصور ، بعد 5 سنوات من طرحها.‏

‏"غمض عينك" واحدة من أشهر وأقدم أغنيات كايروكى التى ظهرت ‏لأول مرة ضمن ألبومها الثالث "ناس وناس" منذ خمس سنوات ‏مضت، أعادتها الفرقة مؤخرا بتقديم نسخة "ريميكس" منها ضمن ‏حفلتها الأونلاين الأولى التى حملت عنوان "كايروكى من ‏الاستوديو"، وجاءت وسط أزمة الحجر الصحى والتباعد الاجتماعى ‏التى فرضها فيروس كورونا. ‏