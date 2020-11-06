شكرا لقرائتكم خبر عن نقل فعاليات منتدى السينما الأوروبية Scanorama للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف منتدى السينما الأوروبية Scanorama للعام الجارى 2020، عن نقل فعالياته إلى العالم الافتراضى "الإنترنت" بدءا من غد، وذلك بعدما انطلق بشكل عادي يوم 4 نوفمبر، ولكن مع القيود التي فرضت فى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا بسبب كورونا حولت المنتدى إلى منصة السينما الافتراضية.

يحتوى منتدى السينما على قسم تنافسى من الأفلام القصيرة، ومجموعة مختارة من الأفلام الليتوانية الجديدة، والتي تشمل الأفلام الوثائقية، وتم تمديد Scanorama حتى 22 نوفمبر فى نسخته عبر الإنترنت، فيما تم تحديد الحد الأقصى للحضور الافتراضي هو 500 مشاهدة.

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ويبدو أن الموجة الثانية من فيروس كورونا فرض العديد من القيود علي صناعة السينما والمهرجانات حول العالم، حيث أعلنت شركة "والت ديزني" حذف فيلم الإثارة "Death on the Nile "جريمة على ضفاف النيل"، من قائمة أفلام العطلات، مما يهدد فرص انعاش الصناعة هذا العام، مشيرة إلى أن طرح الفيلم المقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية آجاثا كريستي ويقوم ببطولته ممثلون من بينهم جال جادوت وكينيث برانا، وأنه سيتأخر إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر عرض الفيلم في أمريكا الشمالية ومعظم أنحاء العالم في 18 ديسمبر وهو أحدث فيلم يتأجل عرضه في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة للعودة إلى العمل وسط جائحة فيروس كورونا.