ريهام عبدالغفور بالحجاب في "ربع قيراط".. والجمهور: شكلك جميل بيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بالحجاب ضمن أحداث حكاية "ربع قيراط"، من مسلسل "إلا أنا".

وتفاعل عدد من متابعي "ريهام"، مع صورتها بالحجاب عبر الموقع، وتركوا لها تعليقات جاء بعضها كالتالي: "شكلك جميل بالحجاب"، الحجاب جميل عليكي ما شاء الله".

حكاية "ربع قيراط"، من المقرر أن تعرض غدا السبت عبر قناة dmc، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش"، ويقوم ببطولتها مصطفى درويش، إنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.