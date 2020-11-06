هاني رمزي يعلن نتيجة تحاليل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلن الفنان هاني رمزي، عن نتيجة تحاليل فيروس كورونا، التي أجراها مؤخرا.

وكتب رمزي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "‏الحمد لله.. أنا بخير ونتيجة التحليل سلبية.. وربنا يشفي كل مريض ويبعد عنا وعنكم كل شر".

يذكر أن، الفنان هاني رمزي، أعلن مؤخرًا عن عودته إلى السينما بفيلم "عمر المحتار"، وفور الإعلان عن اسم الفيلم طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف العمل، ليعلن "رمزي" بعدها عن تغيير اسم الفيلم.