العرض العالمي الأول لفيلم إدريس في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الفيلم القصير "إدريس" للمخرج بشير أبو زيد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي (7 – 12 نوفمبر)، وهو ثان أعمال المخرج المشاركة في المهرجان.

تبدأ الأحداث عندما يكتشف إدريس أن عدد خرافه قد نقص بعد عودته مع قطيع أغنامه إلى الحظيرة، يخاف من العقاب الذي سيتعرض له، فيقرر أن يخرج بصحبة صديقه بحثاً عن الخروف الضائع. يتفاقم الخطر حين يجد الطفلان نفسيهما عالقان في غابة صنوبر مزروعة بالألغام.

الفيلم بطولة فؤاد سلامة وكريم معنقي، وتأليف وإخراج بشير أبو زيد، وإنتاج معهد المنار العالي و BEIRUT FILM INSTITUTE وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية، وقد افتتح للمرة الأولى في العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي تولى رئاستها وقت إنشائها في عام 1973 الناقد كمال الملاخ. ويترأس المهرجان حاليا الأمير أباظة. وترعى المهرجان وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.