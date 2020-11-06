خطأ جديد في مسلسل "ما وراء الطبيعة".. مكتشفه مهندس معماري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف عدد من متابعي مسلسل "ما وراء الطبيعة" عن خطأ "تاريخي" في أولى حلقاته، بالتزامن مع عرضه عبر منصة "نتفليكس" العالمية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا كتبه مهندس شاب حول الخطأ الهندسي الواقع بالمسلسل، إذ قال: "غلطة هندسية في المسلسل المفروض الأحداث سنة 1969 وظاهر في العمارة مواسير صرف PVC والمواسير دي نوع حديث ما كانتش موجودة، وقتها كانوا بيستخدموا المواسير الزهر ودي كانت أقطارها أكبر ولونها اخضر او بني".

وأضاف: "تاني حاجة دي مواسير قطرها صغير فغالبا دي صرف أجهزة تكييف ودي برضه مكانتش موجودة وقتها".

واختتم: "أنا عارف إن دي غلطة تفوت على ناس كتير بس أنا كمهندس معماري ما بعرفش أفوتها".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجما إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".