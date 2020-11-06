نبيل الحلفاوي عن أحمد أمين: نجحت في تحقيق أصعب ما يواجه الممثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على توجيه رسالة للفنان أحمد أمين، بخصوص مسلسله الدرامي الجديد" ما وراء الطبيعة"، تزامنًا مع عرضه أمس الخميس 5 نوفمبر عبر منصة "نتفليكس".

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً : "‏‎‎يا أحمد .. أنا لا كنت من قراء السلسلة ولا شفت العمل لسه.. لكن من التعليقات واضح إنك نجحت في تحقيق أصعب ما يواجه الممثل.. أن يصل إلى التطابق مع خيال قارئ العمل.. وهو أمر لو تعلمون عظيم..ألف مبروك".

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ورد أمين، على الحلفاوي، قائلاً : "وصلتني تحية من القبطان شخصياً".

مسلسل" ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

العمل بطولة أحمد أمين، الذي يجسد دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل.