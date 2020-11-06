"رفع سقف التوقعات وشرفتونا".. تعليقات النجوم على مسلسل "ما وراء الطبيعة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من النجوم على إبداء رأيهم في مسلسل "ما وراء الطبيعة" المأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر منصة NETFLIX العالمية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تعليقات النجوم على المسلسل:

هند صبري

غردت الفنانة التونسية هند صبري حول مسلسل "ما وراء الطبيعة"، عبر حسابها بـ"تويتر"، مشيدة بالعمل قائلة: "ما وراء الطبيعة عمل مشرف بكل المقاييس، شكرا عمرو سلامة على رفع سقف التوقعات، برافو لكل صناع العمل".

عمرو يوسف

وجه الفنان عمرو يوسف رسالة إلى صناع مسلسل "ما وراء الطبيعة"، من خلال حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "إلى كل صناع ما وراء الطبيعة والمايسترو عمرو سلامة شرفتونا جامد، نفسي اكتب اساميكم واحد واحد بس تويتر بيعد الحروف، شكرًا يا مبدعين".

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آسر ياسين

أعرب الفنان آسر ياسين عن سعادته بمشاهدة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وغرد حول المسلسل عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "لسه متفرج على أول حلقة من ما وراء الطبيعة وانبسطت جدا أني شفت رفعت إسماعيل لحم ودم".

أحمد مراد

الكاتب الروائي أحمد مراد حرص على إبداء رأيه أيضًا في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، ونشر "مراد"، صورة للراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها: "مبروك يا دكتور، ما وراء الطبيعة، أرقد في سلام يا صديقي العزيز".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".