رامي عياش يهنئ ملك المغرب بالذكرى ٤٥ للمسيرة الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : هنأ الفنان رامي عياش ، محمد السادس ملك المغرب، بالذكرى ٤٥ للمسيرة الخضراء، التي تحل اليوم الجمعة ٦ نوفمبر. وكتب عياش، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "نتقدم بأصدق عبارات التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي الغالي الحبيب.. نسأل الله أن يعيد على جلالتكم هذه الذكرى أعواما عديدة وأن ينعم عليكم بموفور الصحة والهناء.. المسيرة الخضراء.. الذكرى 45". يذكر أن، أخر أعمال رامي عياش، كليب أغنية "دقي يا مزيكا" التي صورها في مدينة الجونة، وكانت الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة في دورته الرابعة.

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