"هنيدي" ساخرًا من عمرو سلامة: "آسفين على الفيشار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

خالف الكوميديان محمد هنيدي، الشروط التي وضعها المخرج عمرو سلامة للجمهور قبل مشاهدة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وحرص على مشاهدته على طريقته الخاصة.

وداعب "هنيدي"، عمرو سلامة من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابه بـ"إنستجرام"، ونشر صورة أثناء مشاهدته للمسلسل ووضع إيموجي "فيشار"، وعلق موجهًا حديثه لـ"سلامة"، قائلًا: "آسفين على الفيشار".

وكان عمرو سلامة نصح الجمهور بمشاهدة "ما وراء الطبيعة"، ووضع عدة شروط وإرشادات من بينها منع الطعام والحوارات الجانبية والمشاهدة على شاشة كبير.

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مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".