مشاكل حمو بيكا بتونس وتشابه صوته مع "فؤش".. تصريحات عمر كمال لـ"فاهيتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حلّ المطرب عمر كمال ضيفا على حلقة أمس الخميس من برنامج "لايف من الدوبليكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، وخلال الحلقة تطرق عمر للعديد من التفاصيل المتعلقة بحياته الفنية والأزمات التي تسبب بها حمو بيكا خلال سفرهما لتونس وورطته مع نقابة المهن الموسيقية.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز تصريحات عمر كمال مع "أبلة فاهيتا":

البنات سبب النجاح

وجهت فاهيتا سؤالًا لعمر كمال متعلق بالأغنيات التي قدمها والتي تدور جميعها حول البنات، ليرد مؤكدًا إنه استمر في الغناء للرجال بكل الألوان ولكنه لم ينجح ولم يعرفه أحد، وعندما غنى للبنات كانوا سببًا في شهرته: "البنات بتنجح غنيلهم ينجحوكي قعدت 14 سنة بغني للرجالة محدش سمع عني حاجة، غنيت كل حاجة وكل الألوان للرجالة ومحدش قالي أنت فين".

محمد فؤاد

في فقرة ضمن فقرات البرنامج طلبت "فاهيتا"، من عمر غناء أغنية "بودعك"، للفنان محمد فؤاد مع إضافة تعديل على كلمات الأغنية الأصلية بهدف إيصال رسالة للجمهور أن صوته يختلف عن النجم الكبير وإنه لا يسعى لتقليده، وجاءت كلمات الأغنية: "أنا عمر أنا مش فؤاد إحنا بعاد، عارف اني صوتي زي صوته وأعمل إيه مبقلدوش وصوتي ده اتولدت بيه، كسرلي قلبي موقفش جنبي قالي أجري يااض".

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أزمات حمو بيكا

تحدث عمر كمال عن علاقته بمطرب المهرجانات حمو بيكا إذ تجمعهما علاقة صداقة، مؤكدًا أنه واجه العديد من الأزمات بسببه خاصة خلال سفرهما لـ تونس"، وبسبب اختلاف اللهجات دخل بيكا في مشاكل هناك لسوء فهمه ما يقصده الشعب التونسي، أبرزها أزمة في الفندق بسبب ملابسه الداخلية، وأزمة أخرى بسبب زواجه".

ورطة هاني شاكر

طلبت "فاهيتا"، من عمر كمال في إحدى فقرات الحلقة أن يُغني أغنية "غلطة"، للفنان هاني شاكر، ولكن مع إضافة تعديل على بعض كلمات الأغنية لتصبح "ورطة"، وجاءت كلماتها: "ورطة ووقعت فيها، عضوية هموت عليها ومش راضي أستاذ هاني نقابته يدخلني فيها، إنسى بنت الجيران ومهرجانات زمان سامحني يا فنان يا كبيرنا ما تعديها، هقطع مع لورديانا ومفيش كلمات سفيهة".



