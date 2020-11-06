تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلن عن غضبها بسب أغنية يا بيروت

أصدرت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بيانا، اليوم الجمعة، عبرت فيه عن غضبها بسبب التعدي على حقوق الملكية الفنية دون أي حق أو إذن بأغنية "يا بيروت".

وجاء في البيان الذي صدر عن مكتب الفنانة ماجدة الرومي أنه "في المرحلة الأخيرة كثرت أعمال التعدي على حقوق الملكية الفنية وآخر هذه الارتكابات إقدام فرقة تطلق على نفسها اسم Kimaera على التصرف دون أي حق أو إذن بأغنية "يا بيروت" عبر تصوير فيديو كليب عمدت بعض المحطات اللبنانية إلى بثه، واستغلالها تجاريا".

وأضاف البيان أن "تلك الأفعال التي أقدمت عليها الفرقة المذكورة تشكل تعديا واضحا وصارخا على الحقوق المادية والمعنوية الثابتة التي كفلها قانون حماية الملكية الأدبية والفنية في لبنان لكل من مؤلف الأغنية الراحل الشاعر الكبير نزار قباني وملحنها الكبير الموسيقار جمال سالمة، بالإضافة إلى حقوق السيدة ماجدة الرومي".

وأوضح البيان أن "الفرقة المذكورة تصرفت بالأغنية بحيث تضمن الفيديو كليب أصواتا وألحانا غريبة أثارت الاتسهجان والذهول"، مشيرا أن ذلك أمر غير مقبول بجميع المقاييس.

وأكد البيان أن مكتب الفنانة ماجدة الرومي سوف يتقدم في الأيام المقبلة بالدعاوى القضائية اللازمة ضد الفرقة المذكورة وكل من شارك معها في التعدي على الحقوق الفنية الثابتة.

كما طالب البيان كافة محطات التلفزيون اللبنانية التوقف فورا عن بث الفيديو كليب الخاص بهذه الفرقة