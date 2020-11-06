تراند اليوم : الشرطة تعتقل المراهق المتهم بقتل الممثل "إيدي هاسل"

قالت الشرطة بولاية تكساس الأمريكية، إنها اعتقلت مراهقًا يبلغ من العمر 18 عامًا، لقتله الممثل إيدي هاسل في وقت مبكر صباح الأحد الماضي.

وقالت إدارة شرطة جراند براري في بيان، إن الضباط ألقوا القبض على دي جون أنتون يوم الأربعاء بتهمة القتل العمد، وتم احتجازه بكفالة قدرها 500 ألف دولار.

وقال المحققون إن وفاة هاسل كانت نتيجة "سطو عشوائي من قبل المشتبه به الذي لم يكن من سكان مدينة جراند براري".

وقال مدير أعماله، آلان ميلز، إن هاسل ، الذي يعيش في واكو، أصيب برصاصة في بطنه بينما كان خارج شقة صديقته في جراند براري.

وقالت الشرطة في بيان صحفي، إن إطلاق نار صدر الساعة 1:50 صباحًا بالتوقيت الأمريكي صباح الأحد، ووُجدت هاسل يعاني من إصابات على ما يبدو بطلقات نارية.



وأضافت البيان، إن الشرطة قدمت المساعدة، ثم نقلت هاسل إلى المستشفى، لكنه رحل عن الحياة.

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وأشارت إلى أن الحادث قيد التحقيق، وطلبت الشرطة المساعدة في التعرف على المشتبه فيه، وعرضت مكافأة تصل إلى 2500 دولار مقابل الحصول على معلومات تقود إليه.

وولد إيدي هاسل في 16 يوليو 1990، في ولاية تكساس، وشارك في 22 عملًا فنيًا تنوعت بين مسلسلات وأفلام.

وأول عمل شارك فيه هاسل كان مسلسل "Jimmy Kimmel live!" عام 2003، وفي نفس العام شارك في مسلسل "Oliver beene"، وفي عام 2004 شارك في الفيلم القصير "birth of industry"، وفي نفس العام شارك في مسلسل "Joan of Arcadia".

وشارك هاسل عام 2005 في مسلسل "surface"، أما آخر أعماله فكانت عام 2017 من خلال ظهوره في فيلمي "oh Lucy! bomb city"، وقبلها بعام ظهر في فيلم "warrior road".