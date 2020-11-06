وجه النجم نبيل الحلفاوي رسالة للفنان أحمد أمين بعد إنطلاق عرض مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتبت "الحلفاوي" في تدوينة عبر حسابه قائلًا : "يا احمد.. أنا لا كنت من قراء السلسلة ولا شفت العمل لسه.. لكن من التعليقات واضح إنك نجحت فيتحقيق أصعب ما يواجه الممثل.. أن يصل إلى التطابق مع خيال قارئ العمل.. وهو أمر لو تعلمون عظيم. ألف مبروك".
فيما رد "أمين" عليه قائلًا : " أشكرك يا قبطان.. والله أجمل رسالة ممكن توصلني هي من فنان بأهمية حضرتك.. ومنتظر
ويذكر ان يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.
كما انه من المقرر ان يكون العمل أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرض ما وراء الطبيعة.. نبيل الحلفاوي لـ أحمد أمين: نجحت في تحقيق أصعب ما يواجه الممثل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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